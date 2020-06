Disney-stjerne gift med drømmekvinde

Den 34-årige tidligere Disney-stjerne Raven-Symoné er blevet gift med sin kæreste Miranda Maday.

Det afslører hun med flere billeder på sin Instagram, hvor hun har over to millioner følgere. På billederne ser hun og konen meget glade og forelskede ud i, hvad der ligner et bryllup i en baghave.

'Jeg er blevet gift med en kvinde, som forstår mig fra vrede til glæde, fra morgenmad til midnats-snack, fra scene til hjem', skriver skuespilleren til det første af billederne.

Den tidligere barnestjerne, hvis fulde navn er Raven-Symoné Christina Pearman, begyndte sin karriere som barnestjerne.

Hun er især kendt for sin rolle som Olivia Kendall i The Cosby Show og som Nicole Lee i Hangin' With Mr. Cooper.

Fra 2003 til 2007 spillede hun Raven Baxter i serien 'That's So Raven' på Disney Channel.

Ifølge NBC havde parret ikke fortalt offentligheden om deres forhold, før bryllupsbillederne blev delt på det sociale medie.

Derfor er det begrænset, hvad medierne og offentligheden ved om Miranda Maday.

Flere skriver dog, at hun ifølge sin LinkedIn-profil arbejder som social media-manager.