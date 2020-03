Disney-stjerne i kæmpe coronabommert

En coronakommentar fra den tidligere Disney-stjerne Vanessa Hudgens har skabt røre.

- Selv hvis alle får den (coronavirussen) så ja, folk vil dø, hvilket er forfærdeligt, men uundgåeligt?', lød det blandt andet fra den 31-årige stjerne på en Instagram-live mandag.

Tirsdag forsvarede hun sig så - igen på Instagram - og sagde blandt andet, at hendes kommentar 'var taget ud af kontekst'.

Det skriver USA Today.

En øjenåbner

- Det er vanvittige, vanvittige tider, og jeg er i forvejen i lockdown i mit hjem, og jeg håber, I gør det samme. Jeg tager på ingen måde let på situationen, lød det fra skuespillerinden.

Klippet, der siden florerede på sociale medier, fik flere vrede seere til tasterne på Twitter.

'Oh my GOD. Vanessa Hudgens, du er en priviligeret, ufølsom person', lød det eksempelvis.

'Mens hun kæmper for at forblive relevant, kæmper resten af os for at brødføde vores familie', lød det fra en anden.

Senere tirsdag skrev den tidligere 'High School Musical'-stjerne en officiel undskyldning på Twitter.

'Det er gået op for mig, at mine ord var ufølsomme, når man ser på den situation, vores land og verden er i, lige nu. Denne oplevelse har været en enorm øjenåbner', lyder det blandt andet i undskyldningen, der har fået næsten 20.000 likes.

USA Today har forsøgt at få en kommentar fra Vanessa Hudgens uden held.