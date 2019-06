Disney-stjerne i tårer: Eksen er forlovet

Det blev en fødselsdag, den 21-årige youtube-stjerne Tana Mongeau aldrig glemmer.

Ikke nok med, at der var tale om en vanvittig fest i Las Vegas, så friede hendes kæreste Jake Poul, der også er kendt fra Facebook, med en kage midt i alle festlighederne.

Kagen var meget simpelt udstyret med budskabet: 'Vil du gifte dig med mig med mig?' - ringen var på den anden side udstyret med alt andet end en simpel diamant.

(Tana med en anden kage lige inden forlovelsen)

Ikke tilfreds

Men det er ikke alle, der er lige glade for forlovelsen mellem de to internetfænomener.

Bella Thorne, der blev kendt for sin rolle i Disney Channel-serien 'Shake it up' har tidligere været kærester med Tana Mongeau, og det var med tungt hjerte, at den kendte skuespiller læste nyheden om forlovelsen.

På det sociale medie Instagram har hun delt et billede sig selv, hvor hun har grædt og skrevet: 'Når din ex bliver forlovet' efterfulgt af en masse grædende smileyer.

Billedet fangede også Tana Mongeaus opmærksomhed, der kommenterede med et enkelt 'omg' (åh min gud red.) til billedet.

Sammen i et år

Tana og Bella nåede at være sammen i et år, inden de i februar valgte at gå fra hinanden. De bekræftede begge nyheden på det sociale medie Twitter.

'Tana og jeg er ikke sammen længere. Vær sød at stoppe med at spørge. Vi elsker jer', skrev Bella.

Tana var også meget opmærksom på at fortælle sine følgere, at hun også stadig havde et godt forhold til Bella.

'Jeg elsker hende for evigt. Det må I ikke misforstå. Hun ændrede mig liv. Jeg vil ikke snakke om det, men der er ingen negativitet', lød det.

Jake og Tana har været sammen i lidt mindre end to måneder, men selvom flere fans har spurgt, om forlovelsen bare er en joke, har Tana bekræftet, at de to rent faktisk er blevet forlovet.

Se også: Disney-stjerne: Jeg blev jævnligt seksuelt misbrugt til jeg var 14 år