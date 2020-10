Disney-stjerne iført 24 år gammel kjole

Den 24-årige Hollywood-stjerne Zendaya, der fik sit helt store gennembrud i Disney-serien 'Shake it Up' i rollen som Rocky Blue, fik masser af opmærksomhed i lørdags, da hun mødte op i en 24 år gammel vintage kjole fra Versaces efterårskollektion helt tilbage i 1996.

Kjolen blev faktisk skabt af modefirmaet Versace det samme år, som Zendaya blev født.

Det skriver flere medier, heriblandt People.

Zendaya var iført den smukke kjole fra Versace i forbindelse med 2020 Green Carpet Fashion Awards. Stylisten Law Roach, der havde stylet Zendaya til det store modepris-show, lagde et opslag ud på Instagram, hvor han roste den unge skuespillerinde til skyerne:

'Jeg synes, at hun er den smukkeste pige i verden'.

Artiklen fortsætter under billedet

I forbindelse med modepris-festen vandt Zendaya i øvrigt den fornemme pris 'Visionary Award'. I takketalen sagde hun blandt andet:

- Den her pris betyder virkelig meget for mig. Det er en stor ære. Mode har altid haft en særlig plads i mit hjerte lige siden, jeg var en ganske ung pige. Jeg elsker tøj, og jeg synes ofte, at tøj er meget mere end bare tøj, forklarede Zendaya og tilføjede:

- Jeg mener også, at modetøj kan være kunst. Det er følelser. Gennem tøj har jeg været i stand til at finde mig selv og blive mere selvsikker som en ung kvinde, der er vokset frem til at blive en kvinde.

For nylig lagde Zendaya et billede ud på sin Instagram, hvor hun var iført en anden skøn kreation samt flotte smykker fra smykkefirmaet Bulgari.