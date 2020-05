Disneystjerne laver porno: Nu deler hun vild nyhed

Det kan sagtens blive vildere for pornostjernen Maitland Ward, der nu har annonceret at hun laver sexlegetøj modelleret efter hendes egen vagina

43-årige Maitland Ward blev kendt for sin rolle som Rachel McGuire i tv-serien 'Boy meets world', men valgte i 2019 at bytte livet som tv-stjerne ud med porno.

I 1998 fik Maitland Ward rollen som Rachel McGuire i Disney-serien i sjette sæson. Hun fortsatte i rollen, indtil den populære serie sluttede i år 2000. Foto: PR

Disney-stjernen topper pornolisten

Nu har endnu engang overrasket sine fans med en vild beslutning.

Stjernen har nemlig annonceret, at hun er gået sammen med firmaet 'fleshlight' om at skabe en model af sin vagina, som skal bruges som sexlegetøj.

Ifølge Maitland Ward er hun allerede meget imponeret af, hvordan firmaet har formået at lave så mange detaljer og ligheder med legetøjet.

Produktet laves i USA og der er tale om både en model af hendes vagina og numse.

Begge dele er foret indvendigt, så det giver en mere autentisk følelse.

Store forventninger

Til Mirror har Maitland Ward udtalt sig om produktet.

- Når det kommer til voksenlegetøj til mænd, er der ingen, der gør det så godt som fleshlight. Jeg har ellers ikke ville lave et samarbejde med noget legetøjsfirmaer, men fleshlight har et virkelig godt ry. Ingen andre har den slags detalje og lighed. Mine fans har længe efterspurgt netop dette, og de bliver ikke skuffede, lyder det fra pornostjernen.

Også direktøren fra Fleshlight er meget positive omkring produktet.

- Vi er lykkelige over, at Maitland er kommet med i familien. Det her bliver den første 'mainstream' kendis, der har lavet et samarbejde med os, lyder det fra Daniel Harvell.

Kendt fra Disney: Nu er hun pornostjerne