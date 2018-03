DJ med røven i vejret

Der er næsten babegaranti, når man besøger Miami Beach, og søndag var ingen undtagelse.

Her dukkede Madison Louch, der må være blandt verdens absolut hotteste DJ's, op på stranden sammen med sin kæreste.

22-årige Louch, der bærer kunstnernavnet DJ Madds, struttede flot på stranden, og mon ikke hun har fået et par stykker til at vende sig og gøre store øjne.

Udover DJ-gerningen ernærer den kønne sydafrikaner sig også som model, og hun viser gerne kroppen frem på de sociale medier.

You are what you eat Et opslag delt af Madds (@madds) den 10. Aug, 2017 kl. 2.21 PDT

Til magasinet GQ har hun tidligere fortalt, at hun foretrækker mænd, som ifører sig jakkesættet, når de går i byen. Og hvis man vil have en chance hos flotte Madison Louch, så skal man ikke virke for omklamrende. Direkte adspurgt hvad hendes værste oplevelse med en fyr har været, lyder svaret til GQ.

- Min værste oplevelse må være, når de fortæller, at de elsker dig efter anden date.