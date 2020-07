Dobbeltgænger går viral: Ligner superstjerne på en prik

Selvom Ashley lever et helt almindeligt liv, oplever hun en snert af at være verdenskendt musiker. Kan du se ligheden?

En TikTok-bruger er gået viralt på grund af hendes meget genkendelige ansigt.

Ashley, en sygeplejerske fra Nashville i staten Tennesse i USA, bliver ofte råbt af på gaden, ligesom hendes TikTok-profil er gået viralt.

For hvis du er en af, som føler, at du har set hende før, tager du fejl. Ashley ligner nemlig bare den amerikanske sangerinde Taylor Swift på en prik.

Helt normal

I videoen nedenfor viser sygeplejersken, som ellers lever et helt normalt liv, hvordan det er at gå på gaden, når hun bliver genkendt af Taylor Swift-fans.

Hun forklarer i videoen, at hun går derhjemme i 'hyggetøj', og når hun klæder sig pænt på og vil ud af døren, bliver hun sammenlignet med verdensstjernen bag megahits som 'Bad Blod', 'You Belong With Me' og 'You Need To Calm Down'.

Videoklippet er blevet vist mere end 1,4 millioner gange, hvor flere tusinder fans ligeledes kommenterer på den slående lighed.

En bruger skriver: 'Jeg troede lige, at jeg havde fundet Taylor Swifts egen TikTok-profil'.

Bare en joke

I en efterfølgende video forklarer Ashley, at den første video var lavet som en joke, men at 'mange mennesker tog den lidt for alvorligt', som hun siger.

Hun er i flere år blevet sammenlignet med verdensstjernen, så på sine venners opfordring besluttede hun sig for at lave en video, som endte med at gå viralt.

- Sand historie. Jeg flyttede til Nashville, mit kælenavn har været Taylor Swift i hundrede år. Videoen var en idé, mine venner kom med, så jeg tænkte, at det ville være sjovt, forklarer Ashley.

- Jeg havde ikke kunnet forudse, at videoen ville gå så meget amok, men det er okay. Det generer mig ikke. Men jeg sætter pris på den kærlighed, jeg har modtaget, konkluderer hun.