Dødssyg 11-årig får besøg af verdensstjerne - og nyt hjerte

En video på internettet fik rapperen Drake til at besøge en af sine helt unge fans på hospitalet. Nu har hun fået et nyt hjerte.

11-årige Sofia Sanchez fra Chicago, USA ønsker sig to ting til sin fødselsdag: At møde rapperen Drake og at få en hjertetransplantation.

Det første gik i opfyldelse, da verdensstjernen 20. august overraskede hende med et visit på Lucie Children's Hospital, og det andet - et nyt hjerte - gik i opfyldelse søndag.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

I en ægte tåreperser af en video fortæller 11-årige Sofia Sanchez om sine to store ønsker.

- Mine fødselsdagsønsker er - og det ene af dem er blevet opfyldt - at møde Drake. Det skete, og det var fantastisk. Og mit andet ønske er at få et hjerte - hvilket sker snart, siger den 11-årige hjertepatient.

- Gæt hvad - der sker idag. Du fået et nyt hjerte, svarer personen, der holder kameraet.

- Jeg får et hjerte! Mor! skriger den lille pige.

Efter operationen søndag aften har hjertekirugen Carl Backer sagt til AP, at den ni timer lange operation gik ekstremt godt, selvom de første 48 timer altid er kritiske.

Dansede sig ind i Drakes hjerte

Tidligere på måneden fangede Sofia Sanchez sit store idols opmærksomhed gennem internetfænomenet 'Kiki Dance Challenge'. Det går ud på, at man sidder på passagersædet af en kørende bil, træder ud og danser ved siden af, mens Drakes sang 'In My Feelings' spiller.

Twistet på Sofia Sanchez' udgave af 'Kiki Dance Challenge' var, at hun lavede den i en rullestol - og det fangede altså rapperens opmærksomhed.

Drake, der var i Chicago i forbindelse med en koncert, overraskede hende på Lucie Children's Hospital og blev mødt af begejstrede skrig fra sin fan.

Se det rørende øjeblik, hvor Sofia Sanches får at vide, at der er et nyt hjerte til hende i videoen øverst i artiklen.

Se mødet mellem Sofie Sanches og hendes største idol i videoen nedenfor.