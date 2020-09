Dolly Parton afviser vilde rygter

Den 74-årige amerikanske country-legende Dolly Parton er 'still going strong'. Hun er på vej med en ny 'jule-plade' samt den nye bog 'Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics', der udkommer den 17. november.

I den forbindelse har hun lavet et eksklusivt interview med det amerikanske medie People, hvor hun blandt andet taler ud om de evindelige rygter omkring hendes store bryster.

Her er Dolly Parton fotograferet helt tilbage i 1984. Foto: Allstar Picture Library.

- Jeg griner altid af de rygter. Et af rygterne popper op i tabloid-aviserne hvert tredje år, hvor de fortæller, at jeg er sengeliggende, fordi mine bryster er så store og tunge, at jeg er lammet for livet på grund af dårlig ryg, fortæller Dolly Parton til People og tilføjer:

- Jeg griner bare. Okay. Mine bryster er tunge, men de har altså ikke lammet mig endnu.

- Overskriften i de historier er næsten altid: 'Dolly er sengeliggende'.

- Og så har de fundet et billede fra en video eller noget andet, hvor jeg faktisk ligger i en seng. Og historien er så, at min rygrad er ødelagt eller noget i den stil. Og jeg tænker bare: Åh min Gud. Hvis mine bryster var så tunge, så ville jeg havde ændret dem og fået dem gjort mindre, fortæller Dolly Parton.

Dolly Parton i smuk gult outfit i år 2005. Foto: AP.

Dollys tatoveringer

Gennem årene har mange af Dolly Partons fans også spekuleret over, om hun overhovedet har nogle tatoveringer. Det svarer country-legenden på i artiklen:

- Jeg har nogle få tatoveringer. Men de er meget smagfulde. Jeg er ikke nogen tatoo-pige, siger Dolly Parton og tilføjer:

- Mine tatoveringer er smukke og kunstneriske, og jeg fik dem oprindelig lavet for at skjule eller dække over et ar. Og ikke for at komme med et stort statement.

- Det kan være sløjfer, bånd eller sommerfugle. På et tidspunkt var jeg meget syg og fik mad gennem et rør. Det efterlod et lille ar. Jeg dækkede arret med en lille tatovering af en bikube med en lille bi på toppen, fortæller Dolly Parton.