Donerer 300 millioner euro

To franske rigmænd har doneret et stort beløb til genopbygningen af Notre Dame

Notre Dame i Paris brød i brand mandag aften omkring klokken 19.

Den verdenskendte katedral var omspændt af flammer og har mistet sit ikoniske spir. De to klokketårne blev reddet, men det meste af kirkens interiør er ødelagt.

DET VED VI OM BRANDEN I NOTRE DAME: Branden brød ud mandag klokken 18.50.

Katedralen var under renovering for omfattende skader.

Det er endnu uklart, hvordan branden opstod.

Der er ingen, der er omkommet som følge af branden.

Katedralens berømte spir stod ikke til at redde og kollapsede mandag aften.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lovede mandag aften, at Notre Dame skal genopbygges, og at han vil søge om international økonomisk hjælp til genopbygningen.

Men allerede nu har det omfattende opfattende restaureringsarbejde fået en økonomisk håndsrækning fra flere sider.

Den franske milliardær François-Henri Pinault, der er topchef i Kering-koncernen, som står bag luksusmærker som Gucci og Yves Saint Laurent - og som i øvrigt er gift med skuespilleren Salma Hayek - har doneret 100 millioner euro til genopbygningen.

Salma Hayek og François-Henri Pinault blev gift i 2009. Foto: AP

Det skriver Le Figaro.

- Denne tragedie har ramt alle franskmænd og alle dem, som er knyttet til åndelige værdier. Efter et drama som dette ønsker alle at give liv igen til denne juvel, lyder det fra den 56-årige Pinault.

- Min far (François Pinault) og jeg har besluttet at donere 100 millioner euro fra vores Artemis funds (familiens holdningselskab, red.) for at medvirke til at rekonstruere Notre Dame.

Hans kone, 52-årige Salma Hayek, har også reageret på den triste begivenhed.

'Som mange andre er jeg dybt chokeret og ulykkelig over at se Notre Dames skønhed forvandlet til røg. Paris, je t'aime!', skrev hun i går aftes på Instagram.

Pinault og Hayek blev gift i 2009. De har datteren Valentina sammen.

Donerer 200 millioner

Også den franske rigmand Bernard Arnault, der står bag LVMH-gruppen, der blandt producerer luksusmærkevarer som Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon og Kenzo, har meddelt, at han vil donere 200 millioner euro til genopbygningen.

'Familien Arnault og LVMH-gruppen vil gerne vise deres solidaritet midt i denne nationale tragedie og ønsker at støtte op om et genopbygge den ekstraordinære katedral, som er et symbol på Frankrig og for fransk sammenhold', lyder det en i pressemeddelelse i Le Figaro.

Du kan følge dækningen af Nothe Dame lige HER.