Dr. Phil lavede 'chokerende' aprilsnar

Den kendte tv-psykolog Dr. Phil lagde et billede ud på instagram uden overskæg - se billedet her

I 17 år har det populære tv-program 'Dr. Phil' rullet over tv-skærmene i USA samt andre steder i verden. I programmet får den 68-årige Dr. Phil McGraw besøg af narko- og alkoholmisbrugere, skilsmisseramte par samt ofre for vold og mange andre, der har ar på sjælen eller kroppen.

En af de mest markante fysiske kendetegn ved den kendte tv-psykolog er hans store kraftige overskæg. Et faktum, der i den grad blev bevist, da Dr. Phil for fire dage siden som en aprilsnar den 1. april lagde et et billede ud af sig selv uden overskæg, mens han sidder med en barber-skraber i hænderne. Til billedet skrev Dr. Phil.

'Okay. Nu har jeg gjort det'

Mange af brugerne var chokerede over Dr. Phils markante forvandling.

En bruger skrev:

'Phil. Nej. Hvorfor? Nu græder jeg.'

En anden skrev:

'Dette er det sørgeligste øjeblik i historien'.

En tredje skrev:

'Er det her starten på en midtvejskrise?'

En fjerde skrev:

'Hvorfor har du dog gjort det? Jeg ryster, og jeg græder'.

Men selvfølgelig var der også mange brugere, der lynhurtigt spottede, at der garanteret var tale om en aprilsnar.

Det indrømmede Dr. Phil også lidt senere og skrev blandt andet følgende:

'Aprisnar. I troede vel ikke, at jeg faktisk havde gjort det'.