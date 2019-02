Dr. Phils ægteskab byggede på løgn

Ifølge fruen, Robin, fandt hun først senere ud af, at han havde løjet for hende

Selv om tv-psykologen Phil McGraw aka Dr. Phil i sine tv-shows presser sandheder ud af sine gæster i studiet, så var det ikke just sandheden, fruen - Robin McGraw - oplevede i den første del af deres ægteskab.

Parret har i dag været sammen i 43 år, og de elsker - ifølge fruen - fortsat hinanden højt. Men nu afslører Robin McGraw ifølge People, at der opstod en krise, da hun fandt ud af, at hendes mand havde skjult sine mørke familiehemmeligheder.

Dr. Phil McGraw og fruen, Robin, er begge vokset op med alkoholproblemer i familien. Foto: AP

- Han fortalte mig aldrig, at hans far var alkoholiker. I stedet forklarede han sin egen afholdenhed med allergi, fortæller hun.

– Jeg havde aldrig set ham drikke. Så i begyndelsen af vores bekendtskab spurgte jeg, om han aldrig drak alkohol, og det var her, at han undlod at fortælle om sin alkoholiserede far og påberåbte sig en alkoholallergi, tilføjer hun i People.

Fusk, misbrug og udnyttelse: Sådan gik det med dr. Phil

Den senere fru McGraws svar til det var: 'Åh jeg tror, at jeg elsker dig'.

Robin McGraw var nemlig selv vokset op i et hjem med alkoholproblemer, så hun var svært tilfreds med at finde en mand, der ikke drak - eller ville komme til det. I fruens tilfælde var det moderens, som var alkoholiker.

Af sammen grund ville det havde været nemt for Phil McGraw at skaffe lydhørhed over for sine egne mørke familiehemmeligheder. De selvsamme skeletter væltede jo ud af fruens skab.

Dr. Phil kunne ikke få sig selv til at fortælle, at hans far var alkoholiker. Foto: AP

Parret traf allerede hinanden, da de var i deres tidlige 20'ere, og Robin McGraw forklarer, at hun meget hurtigt vidste, at hun havde mødt sit livs kærlighed.

– Jeg vidste at han var det rette, for der var øjeblikkelig kemi. Vi talte sammen i timevis, og han fortalte mig, at han var pilot. Han havde fået certifikat allerede som 16-årig, og han havde sin egen lille flyveplads. Jeg måtte derefter fortælle ham, at hvis jeg skulle være helt ærlig, så havde jeg aldrig været ombord på et fly. Jeg er vokset op i fattige kår, derfor var det ikke en mulighed. Så allerede dagen efter vores første date, tog han mig med op at flyve,

Se også: Skolekammeraterne: Dr. Phil var en fordrukken bølle

I People fortæller fruen også, hvordan den unge Phil McGraw havde held til at imponere hende romantisk.

– Han er så romantisk. Mens vi læste havde vi bare en lille lejlighed, men vi var lykkelige, og en gang gik han ned i den nærliggende park og skar et hjerte i træstammen. Der stod 'PM hjerte RM'. Herefter tog han et billede af det, fik det fremkaldt og rammede det ind. Det syntes jeg var så sødt, fortæller Robin McGraw.

Til alt held for parret fik Dr. Phils løgn i deres tidlige parforhold ikke konsekvenser for samlivet senere hen.