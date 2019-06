'Drage-kvinde' bruger 170.000 kroner på udseende: Nu har hun hugtænder

170.000 kroner.

Så mange penge har den australske model Amber Luke brugt de sidste otte år på at ligne sit alter-ego 'den blåøjede, hvide drage'.

Det har gjort hende til et hit på de sociale medier, og hun har nu over 100.000 følgere på Instagram.

Nu pryder hun også sit udseende med et par splinternye hugtænder.

Det fortæller Amber Luke til Daily Mail Australia.

Den 24-årige model har altid været meget fascineret af, hvordan man kan ændre sit udseende.

Det hele startede med få og enkle tatoveringer, men det udviklede sig hurtigt til mere ekstreme tatoveringer, som nu fylder det meste af hendes krop.

Men tatoveringer er slet ikke nok.

- Jeg bestemte mig for et par år siden, at jeg ville have hugtænder ligesom en vampyr. Så jeg fik speciallavet nogle tænder, som man kan tage af og på, siger hun til mediet.

Og hugtænderne er bestemt også skarpe.

- Jeg elsker synet af dem, og de siddet godt fast. De kan faktisk gennembore huden, fortæller Amber Luke.

Allerede da Amber Luke var en lille pige, var hun meget utilfreds med sit udseende.

- Jeg kunne ikke lide at se mig selv i spejlet. Det var bare ikke mig, siger hun.

Som 14-årig blev hun diagnosticeret med depression.

- Jeg vidste ikke hvem, jeg var. Jeg vidste heller ikke, hvad jeg ville med mit liv, eller hvad der var bedst for mig selv. Jeg manglede selvtillid, fortæller hun.

Da hun fyldte 16 år, begyndte hun at få tatoveringer - og det hjalp på selvtilliden, mener hun.

- Det var først der, jeg kom af med alle mine negative tanker, fortæller Amber Luke.

Siden hen er hun gået 'all-in' og har over 130 tatoveringer. Hun også fået tatoveret sine øjne blå.

- Jeg er ikke bange for, hvordan jeg kommer til at se ud, når jeg er gammel. Jeg tror alligevel ikke, at alle er pæne, når de bliver 70 år, siger hun.