Drengerøvs-hit: Jeg er ikke et sex-symbol

- Jeg syes ikke, jeg er et sex-symbol. Jeg holder mig til, at 'det er da et godt foto', men mine venner siger, 'du ser godt ud, brug det'. Hvad ved lille mig.

Lyder det fra 30-årige Jorgie Porter, en model og tv-personlighed, der de seneste år også har lavet personlige kalendere med kække billeder af den lille frækkert.

Jovist, er hun sexet - drengerøvsbladet FHM kårede hende i 2010 til nummer 50 på en Top 100 over de mest sexede kvinder i verden.

Godt gået af briten, der fra 2008 og i en årrække medvirkede i en soap opera på Channel 4, 'Hollyoaks', og siden bl.a. har medvirket i 'Dancing on Ice' og 'I'm a Celebrity - Get Me Out of Here'.

Og så passer hun også sin Instagram-profil med knapt 700.000 'følgere'.

De bliver ikke skuffet.

Hun siger om sin dating-situation, at fyrene ofte bliver forvirret over, at hun er sådan en spasmager.

'Du vil formentlig date mig og tænke tænke FHM, men i stedet får du 'The Big Bang Theory', siger hun til MailOnline.

Jorgie Porter - og så sexet i bølgerne. Privatfoto

