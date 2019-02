Dropper forlovelsen

Lady Gaga hitter verden over med filmen 'A Star is Born' og soundtracket, der følger med den Oscar-vindende film.

Men på hjemmefronten er der ikke meget succes for den 32-årige sangerinde.

Hun er 155 cm og verdens største

I oktober 2018 afslørede Lady Gaga ellers, at hun var blevet forlovet med Christian Carino, 49, men forlovelsen er nu ophævet. Det bekræfter Lady Gagas talsmand over for People Magazine.

Parret begyndte at date i februar 2017, og People Magazine hævder at vide, at bruddet er foregået udramatisk, samt det skete 'for lidt siden'.

Spekulationerne har kørt i den senere tid, efter fans med falkeblik noterede sig, at Gaga ikke bar sin forlovelsesring ved Grammy Awards 10. februar.

Bradley Cooper og Lady Gaga i 'A Star is Born', som har gået sin sejrsgang verden over. Foto: Neal Preston/AP

Her vandt Lady Gaga for bedste pop-duo eller gruppepræstation med sangen 'Shallow'. Men da hun gik på scenen blev Christian Carino ikke nævnt med et ord. Han sad heller ikke i salen for at støtte sin forlovede.

Det var ligeledes med til at sparke gang i spekulationer om bruddet, der altså nu er bekræftet.

Det er ikke første gang, at Lady Gaga må bryde en forlovelse, før der er givet det vigtige 'ja' i kirken. Tilbage i 2016 gik hun fra sin daværende forlovede Taylor Kinney før den store ceremoni.

Søndag uddeles de eftertragtede Oscar-statuetter, og her er Lady Gaga og resten af folkene bag 'A Star is Born' atter nomineret til et hav af priser.