Droppet af Miley Cyrus: Nu taler hun ud

Kaitlynn Carter havde slet ikke regnet med, at der ville være så stor interesse for hendes forhold til sangeren

Angiveligt har realitystjernen og tv-personligheden Kaitlynn Carter lært rigtig meget af sit forhold til mega-stjernen Miley Cyrus.

I tv-programmet The Hills: New Beginnings, der blev sendt onsdag i USA, talte den 31-årige med sin ven Whitney Port, hvor hun indrømmede, at hun ikke havde regnet med at medierne ville gøre noget ud af, at hendes romance med Miley Cyrus var forbi.

Det skriver People.

'Det der skete, var, at efter jeg gik fra Miley, tænkte jeg 'okay, mit liv bliver som før'. Jeg havde ingen forventninger om, at nogen ville gå op i mig. Jeg havde ingen plan, og jeg tænkte ikke på noget noget'.

Men det var ikke det, der skete.

Da Kaitlynn de følgende dage gik uden for eller tog på bar, opdagede hun fotografer, der fulgte efter hende.

'Jeg havde bare ikke regnet med, at det ville ske. Jeg har været vant til det, da jeg var sammen med min eks Brody, eller da jeg var med Miley, men jeg har aldrig prøvet, at nogen interesserede sig kun for mig'.

Hun følte sig skamfuld over hele situationen.

'De fik historien til en helt anden, end den egentlig var, og det var virkelig noget, der fik mig til at vågne op.

Tidligere har Kaitlynn dannet par med Brody Jenner. Foto:Chelsea Lauren/Variety/Shutterstock

Efter brud: Miley kysser med kvinde

Efter oplevelserne med bruddet besluttede Kaitlynn sig derfor at gøre med ud af sit offentlige image.

'Jeg havde aldrig tænkt over, hvad min egen historie skulle være. Jeg var altid bare lidt med, og hvad end folk sagde, var jeg lige ligelad. I forhold har jeg altid bare taget 'bagsædet' og stolet på personen, jeg var sammen med. Specielt når det kom til et offentligt image. Jeg har aldrig rigtig selv ville gøre det', forklarer hun.

Holdt ikke længe

Hun indrømmer, at hun nok var lidt naiv, og at hun har lært, at man ikke kan være helt så 'nonchalant', som hun gerne ville have været.

Kaitlynn Carter og Miley Cyrus begyndte at se hinanden i august 2019.

De fandt sammen efter begge to at være gået fra deres mænd.

Forholdet holdt dog ikke længe. De to gik fra hinanden igen i september.

De har dog udtalt, at de stadig er venner.

Miley Cyrus er lige nu sammen med den australske sanger Cody Simpson.