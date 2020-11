Droppet i storfilm efter vild retssag

En meget omtalt retssag blev tidligere på ugen afgjort, da en domstol slog fast, at det engelske medie The Sun ikke gjorde noget galt, da det kaldte Johnny Depp for hustrumishandler.

I løbet af 16 retsdage fløj beskyldninger frem og tilbage. Heriblandt at Amber Heard skulle have haft en affære med Elon Musk, og at hun skulle have skidt i parrets seng.

Amber viste til gengæld billeder og beskeder, hvor hun havde fået slag i hovedet, og at Johnny Depp havde truet med skære Elon Musks penis af.

Johnny Depp bekræfter, at han vil appellere dommen i den tabte retssag. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Taber årtiets retssag

Den tabte retssag får nu store konsekvenser for Johnny Depp, der får sparket af Warner Bros., som ikke ønsker, at han skal være en del af den kommende 'Fantastiske skabninger'-film fra Harry Potter-universet.

I de første to film i serien spillede han en stor rolle som troldmanden Gellert Grindelwald, men det kommer han ikke til i fremtiden. Det skriver han på Instagram.

'Jeg vil også lade jer vide, at jeg er blevet bedt af Warner Bros. om at trække mig fra min rolle som Grindelwald i 'Fantastiske skabninger', og jeg har valgt at respektere deres ønske og acceptere det,' skriver han på det sociale medie.

Appellerer dommen

Her sender han samtidig en stor tak til alle dem, der har støttet ham i den seneste tid, og han slår fast, at han ikke er enig i dommen. Derfor appellerer han også.

'Til sidst vil jeg sige dette. Den groteske dom af den engelske domstol ændrer ikke på min kamp for at fortælle sandheden, og jeg bekræfter, at jeg har planer om at appellere,' skriver han og fortsætter:

'Jeg er stadig fast besluttet på at bevise, at beskyldningerne mod mig er falske. Mit liv og min karriere skal ikke defineres af dette,' slutter han.

Warner Bros. skriver i en pressemeddelelse, at de vil finde en ny skuespiller til rollen i filmen, som får premiere i sommeren 2022.

