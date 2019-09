'Du er bare en dum realitystjerne'

For Brandon Jenner har efternavnet ikke altid været en gave, når man gerne vil andet end at være på tv

Hele sit liv har Brandon Jenner været i rampelyset.

Hans far er kendt i hele USA, og efter Bruce Jenner forlod Linda Thompson, der er Brandons mor, og giftede sig med Kris Kardashian - senere Jenner, blev opmærksomheden omkring familien endnu større.

Familiens liv er stærkt dokumenteret i diverse realityprogrammer, og det har ifølge Brandon Jenner ikke altid været en fordel, når han har ønsket at slå igennem som musiker.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder den amerikanske stjerne i København.

- Jeg vil ikke sige, at det har været en fordel for mig at hedde Jenner til efternavn. De fleste mennesker har en forudindtaget holdning til mig, fordi min familie er så kendt. Mange har fået det indtryk, at jeg bare er en dum realitystjerne, og det har været svært for mig, fortæller han.

Se også: Verdenskendt realitystjerne i København

Skamfuld over det gode liv

For ham har det priviligerede liv været forbundet med en 'skam'.

- Jeg har kæmpet med at acceptere, at jeg er født priviligeret, når der er så mange mennesker, der ikke er det, lyder det fra musikeren, der er aktuel med sit andet soloalbum 'Plan on Feelings'.

Det er hans første album, efter at han er gået fra sin kone Leah Jenner, som han har været sammen med i 14 år. De to startede deres musikkarriere sammen som en duo.

Han har dog efter lang tid accepteret, at han er en af dem, der er født under en heldig stjerne, og ikke har behøvet at tænke meget over tilværelsen. Nu vil han gerne give tilbage.

- Den måde, jeg giver tilbage på, er gennem musikken. Det føler jeg, er det rigtige for mig.

Søster om Kardashians vilde kjole: 'Tror du det er halloween?'

Søstrene støtter op

Brandon Jenner bruger da også sine især kendte søstre Kylie og Kendall Jenner til at skabe røre om sin musik.

- De er gode til at dele noget på deres sociale medier, hvis jeg beder dem om det, så det er rigtig sødt af dem, siger han.

Kylie Jenner er den yngste milliardær i verden, og hun er en af de mest kendte i familien. Foto: Ritzau Scanpix/Andrew Kelly

På sit nyeste album kommer Brandon Jenner også rundt om sin fars kønsskifteoperation, men fokuserer mest på, at Caitlyn Jenner (tidligere Bruce Jenner red.) forlod ham som lille.

- Der er et nummer på pladen, der hedder Anybody, hvor jeg synger om, at min far skred fra os, og hvordan det har taget noget tid for mig at acceptere hende i mit liv igen.

Torsdag aften optrådte Brandon Jenner til en tætpakket intim-koncert på Bar Deco i København. Her spillede han både nye numre og klassikere.

Se også: Frækt billede fik en million likes på 19 minutter