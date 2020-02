Duffy tavs i 10 år: 'Jeg blev holdt fanget og voldtaget'

Sangerinden fortæller, at årsagen til hendes mangeårige stilhed skyldes, at hun blev bedøvet, voldtaget og holdt fanget

I 2008 havde den walisiske sangerinde Aimee Anne Duffy sit helt store gennembrud med kæmpehittet 'Mercy', men i de senere år har man stort set ikke hørt noget til hende.

Duffys seneste udgivelse 'Well Well Well' er fra 2010, og så havde hun en birolle i filmen Legend, som hun også bidrog med sange til. Men udover det har sangerinden været nærmest forsvundet fra den internationale musikscene.

Nu fortæller hun i et åbent Instagram-opslag sin personlige og chokerende udlægning af, hvorfor hun har været så tavs de sidste ti år af sin karriere.

'Sandheden er, og tro mig, jeg er okay og i sikkerhed nu, at jeg blev voldtaget, bedøvet og holdt fanget i nogle dage. Selvfølgelig overlevede jeg. Det tog tid at komme sig over. Der er ikke nogen nem måde at sige det på,' lyder det blandt andet i opslaget fra Duffy.

Sangerinden nævner ikke, hvornår dette skulle være foregået eller om sagen er blevet anmeldt til politiet. Hun udtrykker, at det er sket for noget tid siden og forklarer, at hun fortalte alt om sagen til en journalist sidste år og nu er klar til at stå frem med sin historie.

'Jeg kan fortælle dig, at i tusindvis af dage i det sidste årti satte jeg mig for at ville føle solskin i mit hjerte igen, og nu skinner solen,' skriver Duffy.

Sangerinden fortæller, at der i de kommende dage vil komme et interview med hende på hendes Instagram-profil, hvor hun også vil besvare sine fans spørgsmål til sagen.