Dyr skilsmisse: Kræver 12 millioner om måneden

Det kan ende med at blive en dyr omgang for Dr. Dre at blive skilt

Andre Young - bedre kendt som rapperen og produceren Dr. Dre - skal have den helt store pengepung frem, hvis hans kommende ekskone får sin vilje.

50-årige Nicole Young søgte i slutningen af juni om skilsmisse fra hiphop-mogulen efter 24 års ægteskab. Og TMZ er nu i besiddelse af retsdokumenter, der viser, at hun kræver en enorm sum penge fra Dr. Dre, 55.

Ifølge dokumenterne vil hun have 1.936.399 dollar - 12,1 millioner kroner - om måneden i midlertidigt ægtefællebidrag - hvilket vil sige, at Dr. Dre skal betale beløbet, mens parterne stadig er gift, og indtil skilsmissen endeligt går igennem. Derudover kræver hun et beløb svarende til 31,4 millioner kroner til at betale sine advokater.

Kilder fortæller til TMZ, at Dr. Dre, der ifølge Forbes har en samlet formue på fem milliarder kroner, ikke har tænkt sig at give efter for Nicole Young uden kamp.

Han mener ikke, at hun har brug for de ekstra penge, mens parret ligger i skilsmisse. Hun bor nemlig fortsat i deres hus i Malibu og har adgang til deres biler, kokke og andre luksuriøse ting.

Nicole Young gider dog ikke være afhængig af, at Dr. Dre skal betale alle regningerne, og derfor vil hun selv have penge, indtil det bliver opgjort, hvordan formuen skal opdeles. Og det kan vise sig at være en større opgave.

Drama om ægtepagt

Ifølge TMZ er der nemlig gang i et drama omkring en ægtepagt mellem parterne.

Sådan en underskrev Nicole Young, da parret blev gift, men ifølge retsdokumenter mener hun, at det var noget, hun blev tvunget til.

To år inde i ægteskabet skulle Dr. Dre - ifølge hende - have undskyldt for, at han fik hende til at skrive under, og derfor rev han den over foran hende.

Det afviser hiphop-mogulen dog, og derfor bliver det altså noget, som retten formentlig skal vurdere.

Dr. Dre og Nicole Young blev gift i 1996 og har sammen to voksne børn.