Eddie Murphy kan 'vælte' Saturday Night Live efter 35 år

Hvis der er noget, som kan få amerikanerne op ad stolen, så er det sketch-showet 'Saturday Night Live' på NBC. Det kan være hylende morsomt, skrigende 'ondt' og vanvittigt rørende.

Af samme grund gik millioner af tilhængere nærmest amok, da de hørte, at en af komikkens største stjerner, Eddie Murphy ville gæsteoptræde i Saturday Night Live (SNL) for første gang i 35 år.

I de kredse er Murphys gæsteoptræden nærmest lig med et kongeligt besøg, og det har da også fået andre personligheder til at ønske at gæsteoptræde samtidig med Eddie Murphy.

I mange amerikaneres optik er Murphys gæsteoptræden nærmest lig med et kongeligt besøg. Foto: AP

Ifølge New York Post og avisens Page Six har både Chris Rock ('Dødbringende våben' og 'Drengerøve') samt Dave Chapelle ('A star is born' og 'Undercover Brother') lagt billet ind på at gæsteoptræde ved samme lejlighed.

At det på alle planer er stort, at Murphy på denne måde krydser sit eget spor, kan ses ved, at alle hans ti børn vil være til stede under begivenheden.

Den ferile charmør har ti børn. Foto: ABACA USA/PA Photos

Den 58-årige meget fertile charmør har børn i alderen et til 30 år med adskillige kvinder: Max (et år) samt en tre-årig datter Izzy med sin nuværende forlovede, Paige Butcher. Hertil kommer børnene Bria, 30, Miles, 27, Shayne, 25, Zola, 19, og Bella, 17, med ekskonen Nicole Murphy. så er der sønnen Eric, 30, som han fik med Paulette McNeely samt sønnen Christian, 29, hvis mor er Tamera Hood. Kryddersilden Mel B er mor til Murphys 12-year-old datter, Angel.

- Alle mine børn bliver fløjet ind, så de kan overvære det, oplyser Eddie Murphy.

Uvist af hvilke årsager er Murphys medstjerne fra 80'ernes SNL, Joe Piscopo ikke inviteret tilbage til det gamle komiske sketch-show. Det bekræfter han selv.

Og mens gætterierne når nærmest hysteriske højder i forsøget på at regne ud, hvem der bliver de heldige showdeltagere sammen med komiker-kongen Murphy, har der bredt sig en forventningens glæde, idet Murphy har antydet, at han dukker op i et par af sine gamle klassiske karakterer. Det var de roller, der var med til at gøre ham til den stjerne, han er i dag.