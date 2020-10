Efter 'afslørende kjole': Fornærmet over brystvorte kommentarer

Amanda Holden har valgt at grine af hele situationen, hvor fans gik amok over hendes kjole, der kunne ligne, at den viste hendes brystvorter

Den mest omtalte kjole i sidste uge var tv-vært på 'Britains got talent' Amanda Holdens.

Hele 235 seere af programmet havde klaget over den 'vulgære' kjole, som flere mente måtte være en fejl fra stylistens side.

Fans raser over 'afslørende' kjole

Det er dog ikke noget, der har påvirket Amanda Holden, der i et interview med Daily Mail fortæller, at hun bare griner af hele dramaet.

Hun har dog også lovet, at hun ved næste afsnit af programmet vil have en polo-trøje på.

Den 49-årige dommer har over for mediet joket med, at brysterne nu får brug for deres egen 'repræsentation' fra en agent.

- Jeg ville gerne have, at opmærksomheden skulle være på min optræden - ikke mine bryster, fortalte hun med et grin men indrømmede, at der jo var tale om en meget stram kjole.

Hun har dog valgt at bruge sin humor til at håndtere de mange kommentarer og klager, som kjolen har affødt.

Tjekket inden showet

Ifølge dommeren havde kjolen før showet været forbi en 'komite' på showet, der havde bestemt, at hun godt kunne have kjolen på.

Den meget omtalte kjole var en mørkeblå lang sag med slids og en indbygget bøjle ved brystpartiet.

- Jeg kan godt se, hvad folk mener. Der var denne her bøjle, og for enden af den var der sådan et U, som gik ud over kjolen. Men jeg var helt ærligt mere fornærmet over, at folk troede, jeg havde kæmpe brystvorter, der gik ud over min kavalergang, fortalte hun med et grin om kjolen.

Lørdag sendes programmet endnu en gang, men om Amanda igen sætter gang i kommentarer og klager med en ny kjole, vides endnu ikke.