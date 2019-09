Efter alvorlig ulykke: Nu taler Kevin Harts hustru

Den amerikanske komiker og skuespiller Kevin Hart, der blev alvorligt kvæstet i en bilulykke søndag, klarer den.

Det siger hans hustru ifølge Hollywood-mediet TMZ.

- Han kommer til at få det godt igen, siger Eniko Parrish.

40-årige Kevin Hart blev indlagt på hospitalet sent søndag aften lokal tid med en alvorlig rygskade som følge af en ulykke på Mulholland Highway i Los Angeles.

Kevin Hart var passager i sin egen bil, en Plymouth Barracuda fra 1970, sammen med fitnessmodellen Rebecca Broxterman.

Bilens fører, der er identificeret som Jared Black, mistede kontrollen over bilen og kørte galt.

Black er også indlagt med alvorlige rygskader, mens Broxterman slap uden skader.

Komiker alvorligt kvæstet i trafikulykke

Politiet har ikke fundet spor af alkohol eller narkotika i Blacks blod.

40-årige Kevin Hart er foruden talrige standupshows kendt for filmene "Ride Along", "Central Intelligence" og "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Kevin Hart skulle have været vært for Oscar-showet i februar i år, men trak sig på grund af protester over en række tweets, han havde skrevet i 2011, og som blev kritiseret for at være homofobiske.

I et tweet i januar 2011 skrev han:

- Hvis min søn kommer hjem og vil lege med min datters dukkehus, vil jeg flække det over hans hoved og sige: Stop det, det er for homoseksuelle.

Efterfølgende underskyldte Kevin Hart til de mennesker, han havde stødt.

- Jeg undskylder dybfølt til LGBT-miljøet for mine ufølsomme ord i fortiden, skrev han på Twitter.

- Jeg er ked af, at jeg har såret folk. Jeg udvikler mig og vil blive ved med at udvikle mig. Mit mål er at bringe folk sammen, ikke at skille os ad.

Oscar-showet endte uden vært, hvilket blot var anden gang i historien og første gang siden 1989, det var sket.