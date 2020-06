Efter amputering: Nu taber han sig drastisk

Den 41-årige canadiske skuespiller Nick Cordero har i flere måneder kæmpet for sit liv, efter han blev smittet med covid-19.

I midten af april fik han sit ben amputeret, mens han lå i medicinsk koma. Årsagen var ifølge konen, Amanda Kloots, den blodfortyndende medicin, han fik i forbindelsen med sygdommen.

Det er heller ikke mange dage siden, at konen fik besked fra lægerne om, at hun skulle tage afsked med sin mand.

Nick Corderos kone, Amanda Kloots, åbner nu op om sin mands tilstand på sin Instagram-story. Det skriver People.

Her fortæller hun, at Nick Cordero har tabt 30 kilo, siden han blev indlagt på intensiv.

- Det, der er så hjerteskærende, er, at han er så svag. Han er så svag, at han ikke kan bevæge sig, og hans muskler svinder helt sikker ind, fortæller hun.

Kan ikke tale

Han var i alt indlagt i 40 dage.

Ifølge Amanda Kloots kunne hendes mand stadigvæk ikke tale, da han vågnede op fra medicinsk koma i begyndelsen af maj.

- Han kan ikke tale på grund af respiratoren, og han kan ikke bevæge sig, fordi han er så svag, men han er vågen, og han er der. Han kan svare på ja- og nej-spørgsmål med sine øjne, forklarer hun.

Men selvom, han endelig er vågnet op fra koma, er der stadigvæk langt vej til bedring for Nick Cordero.

- Når han bliver udskrevet, for det bliver han, så skal han på et genoptræningscenter, og der skal han nok være i et år, før han må komme hjem. Man siger, at for hver uge man er på intensiv, så skal man være en måned i genoptræning.