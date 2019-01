Efter anklager om seksuelt overgreb: Verdensstjerne IGEN på kant med loven

Kevin Spacey nåede faktisk kun lige at forlade retten, inden han måtte konfronteres af myndighederne igen

Det er ikke let at være Kevin Spacey for tiden.

Skuespilleren, der er kendt fra flere film som American Beauty og tv-serien House Of Cards, har haft en hel del modvind, siden det kom frem, at han var anklaget for seksuelle overgreb mod en yngre mand.

Efter hans høring omkring anklagen om angiveligt seksuelt overgreb i Washington DC, blev hans bil taget ind til siden af politiet.

Ifølge en video fra TMZ blev han stoppet, fordi han kørte for hurtigt.

I videoen ses det, at politiet beder ham om hans kørekort og oplysninger om bilen.

Ingen bøde

Fotografen spørger i videoen, om politiet har givet Kevin Spacey en bøde, men det bliver ikke besvaret. Sidenhen har TMZ fået bekræftet af myndighederne, at Spacey slap med en mundtlig advarsel og derfor ikke skal betale en bøde for at skynde sig væk fra retten.

Under høringen var den verdenskendte skuespiller stille som en mus og ytrede ikke et eneste ord.

Det gjorde hans advokat derimod, der proklamerede, at Spacey erklærede sig 'ikke skyldig' i anklagerne om seksuelt overgreb.

Næste høring i sagen skal finde sted 4. marts. Under mandagens retsmøde meddelte dommeren, at skuespilleren ikke nødvendigvis behøver at være til stede under det møde, hvilket måske er meget heldigt, hvis stjernen vil undgå flere kontroverser med lovens lange arm.