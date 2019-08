Efter brud: Miley kysser med kvinde

Miley Cyrus ligner ikke en, der er i stor sorg over, at hendes ægteskab er slut

Skilsmissepapirerne var dårligt nok skrevet under, før Miley Cyrus var klar til at kysse igen.

Søndag morgen har nyheden om den 26-årige sangerindes brud med Liam Hemsworth ramt medier verden over, men allerede fredag var Miley Cyrus kysse-klar.

Den seneste dage har den nyskilte kendis været på ferie i Italien med sin næsten lige så nyskilte veninde, Kaitlynn Carter. Carter er for ganske kort tid siden blevet skilt fra Brody Jenner, der er søn af tidligere Bruce Jenner - nu Caitlyn Jenner.

Miley Cyrus og Kaitlynn Carter har nydt hinandens selskab ved Lake Como, og fredag fangede fotografer dem kysse hinanden, mens de slikkede sol. Det skriver tmz.com, der også har billederne af de kyssende bikiniklædte damer.

Cyrus har aldrig lagt skjul på, at hun både er tiltrukket af mænd og kvinder. Det gentog igen i det seneste nummer af magasinet Elle.

- Jeg er i et heteroseksuelt forhold, men jeg stadig seksuelt tiltrukket af kvinder. Folk bliver veganere på grund af sundhed, men bacon smager stadig fantastisk, det ved jeg. Jeg har taget en partner-beslutning. Jeg føler, at den her person har min ryg. Jeg passer helt sikkert ikke ind i den stereotype kone-rolle. Jeg kan ikke en gang lide det ord, sagde hun tidligere på måneden.

Nu er det slut

Miley Cyrus og Liam Hemsworth har været sammen on/off i ti år. De blev gift i december 2018, men nu er det definitivt slut.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth er gået fra hinanden

- Liam og Miley har besluttet sig for at gå fra hinanden for nu, lyder det fra repræsentanten, der fortsætter:

- De har udviklet sig hele tiden som partnere og individer, og nu har de besluttet, at det er bedst for dem at fokusere på sig selv og karrieren. De vil fortsætte med at være dedikerede forældre til alle de dyr, som de deler, mens de bruger tid hver for sig. Venligst respekter deres privatliv.