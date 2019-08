Efter brud: Nu taler verdensstjerne

Det kom som et chok for flere fans, da Miley Cyrus og Liam Hemsworth meldte ud, at de efter ti år og et otte måneder langt ægteskab havde besluttet at gå hver til sit.

Samme dag som nyheden om bruddet kom frem, blev Miley Cyrus spottet på sin ferie i Italien sammen med en anden kvinde, som hun tydeligt lå og kyssede med på en båd.

Efter brud: Miley kysser med kvinde

Nu fortæller verdensstjernen dog, at der absolut ikke var tale om en 'affære', men at forholdet mellem hende og 'Hunger Games'-stjernen havde været ovre i noget tid.

Taler ud om fortid og forhold

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

I et længere opslag beskriver 'Wreckingball'-stjernen, hvordan hun havde en vild ungdom, men at hun efterfølgende lagde den livsstil på hylden og dedikerede sig til sit forhold med Liam Hemsworth.

'Jeg kan acceptere, at det liv, jeg har valgt, betyder, at jeg må leve helt åbent og gennemsigtigt. Hvad jeg ikke kan acceptere er, at folk siger, jeg lyver for at dække over en forbrydelse, jeg ikke har begået. Jeg har intet at skjule. Det er ingen hemmelighed, at jeg elskede at feste i min ungdom og tidlige 20'ere. Jeg har ikke kun røget hash, men jeg har også advokeret for det. Jeg har eksperimenteret med stoffer, min største sang til dato handler om, at jeg danser rundt på Molly og tager streger på badeværelset'.

'Jeg ødelagde meget, og jeg var utro i forhold, da jeg var ung. Jeg blev smidt ud af et hotel, fordi jeg købte en 'penis-kage' til Liam, som jeg slikkede på. Der er sikkert flere nøgenbilleder af mig på internettet, end nogen anden kvinde i historien,' starter hun det lange indlæg, inden hun beskriver, hvad der skete med Liam.

Parret mødtes under indspilningen af filmen 'The Last Song'. Foto: AP/Evan Agostini

'Men sandheden er, at da jeg fandt sammen med Liam igen, så mente jeg det, og jeg var trofast. Der er INGEN hemmeligheder at finde her. Jeg har lært noget af alle mine oplevelser. Jeg er ikke perfekt. Jeg vil ikke være perfekt, det er kedeligt. Jeg er vokset op foran jer alle sammen, men pointen er, at jeg ER vokset'.

'Jeg kan indrømme mange ting, men jeg vil ikke indrømme, at mit ægteskab sluttede, fordi jeg var utro. Liam og jeg har været sammen et årti. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen, jeg elsker Liam. Det vil jeg altid gøre. Men lige nu blev jeg nødt til at tage den sundeste beslutning for mig og efterlade mit gamle liv', skriver hun.

Hun afslutter opslaget med, at hun er gladere, end hun nogensinde har været før.

Prøver at komme videre

Liam Hemsworth har også offentligt udtalt sig om bruddet på sin Instagram.

'Bare lige en hurtig notits. Miley og jeg har for nyligt valgt at gå fra hinanden, og jeg ønsker hende ikke andet end godt helbred og lykke fremover', skrev han.

Han har onsdag ansøgt om en officiel skilsmisse.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth er gået fra hinanden