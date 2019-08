Efter bryllup med yngre mand: Supermodel deler topløst billede

Heidi Klum nyder det søde liv som nygift.

Det er der ingen tvivl om, hvis man tager et kig på hendes sociale medier, hvor hun glædeligt viser manden, ringen, brylluppet og kroppen frem efter brylluppet i Italien.

Supermodellen blev for nyligt gift med Tokio Hotel-musikeren Tom Kaulitz ved en stor ceremoni, og det er derfor nu tid til at fejre kærligheden endnu mere på en overdådig bryllupsrejse.

Mellem billederne fra båden og billeder af hendes nye ring er der også kommet et topløst billede med, der viser modellen i sort-hvid med et håndklæde lige under barmen og med vådt hår.

Til billedet har den 49-årige skrevet: 'Alt, hvad jeg ser, er vand'.

I et andet billede viser den tidligere America's Got Talent-dommer sin ring frem til kameraet. Der er tale om en simpel guldring.

29-årige Tom Kaulitz har nydt bryllupsrejsen sammen med modellen i Italien.

Moderen til fire har delt mange billeder fra turen.

Man kan både se det nygifte par stå på vandski, slappe af på båden og nyde solnedgange.

Lykkelig med landsmand

Heidi Klum har tidligere udtalt sig om forholdet og hvor meget, hun sætter pris på den yngre musiker, der ligesom hende selv er fra Tyskland.

- Han er den sødeste og mest opmærksomme person. Jeg føler mig så heldig. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så glad. Han er helt fantastisk. Måske er det fordi, han er tysk, og vi forstår hinanden på en anden måde', fortalte hun til People.

Heidi har hele fire børn, som hun har fået med to forskellige mænd.

Hun var gift med sangeren Seal fra 2005 til 2014.