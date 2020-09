Efter corona: Utroligt muskel-foto af The Rock

Dwayne 'The Rock' Johnson fik konstateret corona-virus i starten af september - men nu er han i topform igen - se billedet i artiklen

Den 48-årige verdensstjerne Dwayne 'The Rock' Johnson, der i øvrigt er verdens bedst betalte skuespiller, fik i begyndelsen af september konstateret coronavirus. Det samme gjorde hans kone Lauren Hashian og ægteparrets to børn, Jasmine på fire år og Tian på to år.

Se også: Verdens bedst betalte skuespiller er smittet med coronavirus

Men nu ser det ud, som om The Rock er kommet sig ganske godt efter sygdommen og atter er i topform. Det beviser han med et muskel-foto fra et fitness-center, som han i går lagde ud på Instagram.

Til billedet skriver The Rock blandt andet følgende i forbindelse med, at han netop er blevet en af medejerne i den amerikansk fodboldliga kaldet XFL:

'Jeg sveder i paradis med mit nye XFL-bælte på og med ekstra motivation. XFL er mere end et forretningseventyr. Det repræsenterer en idé.'

Han fortsætter:

'Ideen om muligheder. Som ny ejer af XFL er det min prioritet at skabe muligheder for spillerne til at udleve deres drømme og forsørge deres familier - og selvfølgelig spille bold - XFL-style'.

På muskel-billedet, der blev præsenteret for The Rocks næsten 200 millioner følgere på Instagram, kan man tydeligt se The Rocks gigantiske muskler, selv om han står med ryggen til.

Dwayne Johnson er blandt andet kendt for 'Fast and Furious'-filmene. Her ses han sammen med sin medskuespiller Jason Statham. Foto: Universal Pictures

Dwayne Johnson er en del af den ejerkreds, der har overtaget og købt rettighederne til XFL, der lukkede og slukkede efter kort levetid i foråret på grund af coronakrisen. Prisen for at overtage konkursboet var 15 millioner dollars svarende til cirka 95 millioner kroner.