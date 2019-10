Efter dødsfald: Vil forbyde Kardashian-inspireret numseløft

Foreningen for Æstetisk Plastik Kirurger i Storbritannien (BAAPS) skal stemme om, hvorvidt det kirurgiske indgreb, det såkaldte 'brasilianske numseløft', er sikkert nok til at blive udført i Storbritannien. Det kirurgiske indgreb går blandt andet ud på, at man fjerner fedt fra et sted på kroppen og efterfølgende sprøjter det ind i bagdelen.

To mennesker i Storbritannien er allerede døde i forbindelse med operationer med 'brasiliansk numseløft'. Og man frygter, at man på verdensplan kan tælle dødsfaldene i hundredevis.

Det fortæller BAAPS-præsidenten og plastik kirurgen Paul Harris til CNN

Arkiv-billede. En bagdel bliver her undersøgt. (Foto: Shutterstock)

Et ekspertpanel vil se nærmere på de seneste beviser med henblik på farligheden af 'brasiliansk numseløft', og beslutte om de vil bevare deres retningslinjer fra 2018, hvor foreningen kraftigt advarede kirurger mod at udføre det omtalte numseløft på grund af den høje dødelighed ved indgrebet. Hvis retningslinjerne bliver stadfæstet vil foreningen bandlyse indgrebet i Storbritannien. Kirurger kan dog i teorien ignorere anbefalingerne fra BAAPS.

- Mange kvinder vil gerne have udført et 'brasiliansk numseløft' for at få en mere rund bagdel eller for at få en Kim Kardashian-agtig krop, siger plastikkirurgen Paul Harris til CNN.

I forbindelse med indgrebet er der dog ifølge Paul Harris en risiko for, at fedtet bliver sprøjtet ind i store blodårer, hvorefter det kan blive ført op til hjertet eller hjernen og forårsage en fedtemboli, der kan føre til sygdom eller i værste fald døden.

- Jeg har lige selv haft en patient, der fik udført sin operation i udlandet. Hun døde ikke. Kvinden blev dog alvorligt syg og kom på intensiv-afdelingen. Hun mistede blandt andet alle sine fingre. Hun var på hospitalet i otte måneder og fik udført 23 operationer. Og hun er heldig, fordi hun overlevede, fortæller Paul Harris.