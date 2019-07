Efter endnu en skandale: Nu er det slut

Hvis man er under 30, ved man stensikkert, at den nemmeste måde at sige: 'Vi to er SLET ikke venner længere', er ved at holde op med at følge sin tidligere ven på det sociale medie Instagram.

Og det er præcis, hvad realitystjernen og makeup-mogulen Kylie Jenner har gjort over for eksveninden Jordyn Woods, som hun ellers har kendt siden folkeskolen.

De to 21-årige kvinder var bedste veninder i årevis, og Jordyn Woods kom tæt på de fleste medlemmer af den allestedsnærværende Kardashian-klan.

Jordyn Woods og Kylie Jenner var meget nære venner. Her ses de på shopping sammen i januar. Foto: Ritzau Scanpix

Men hun satte i den grad venskabet over styr, da hun i februar havnede til en efterfest med Kylie Jenners storesøster Khloé Kardashians daværende kæreste, Tristan Thompson, der også er mor til hende etårige datter, True.

Og basketballspilleren Thompson nøjedes ikke med at feste - han forsøgte angiveligt også at kysse kærestens veninde.

Det fik den stenrige familie til at lægge Woods på is.

Selv forsvarede hun sig i et talkshow.

- Jeg har aldrig haft intentionen om at stjæle nogens mand, fortalte hun dybt berørt.

Jordyn Woods, der ellers boede sammen med Kylie, måtte straks flytte, men trods dramaet vedblev Kylie med at følge Woods.

Indtil nu.

For nu er der nemlig dukket endnu en - for Woods - uheldig sag op.

Hun er blevet spottet sammen med en anden af Khloé Kardashians ekskærester - basketballspilleren James Harden. Det skriver TMZ.

James Harden (t.h.) datede Khloé Kardashian i knap et år fra 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Parret var begge til stede på en bar i Houston onsdag aften, og hvad værre er - det er fanget på video. Måske ganske tilfældigt, måske ikke.

Under alle omstændigheder var det efter alt at dømme den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for Kylie Jenner, der har trukket 'følg ikke længere' ud for sin nu tidligere bedste veninde. Av.

Kylie Jenner følges af over 141 millioner verden over, mens hun selv kun følger 124.

