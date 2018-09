Efter et døgn som single: Model med ny loverboy

Ingen kan beskylde glamour-modellen Katie Price for at være langsom i optrækket.

Med god ret kan man vel kalde hende vaks ved havelågen.bve

Bare et døgn efter, at hendes meget eksponerede forhold til 29-årige Kris Boyson, gik i stykker, befinder hun sig nu på Mallorca i selskab med en endnu yngre loverboy ved navn Alex Adderson på 25.

Katie var absolut i det kælne humør ved fest på stranden, hvor hun med champagne i hånden og iført lilla og grå slangeskinds-stylet bikini havde travlt med at gøre ungersvenden tilfreds.

Katie Price har over sommeren været kæreste med Kris Boyson, som hun ikke lod nogen lejlighed gå til spilde for at blive fotograferet i omfavnelse - og sågar også både topløs og splitternøgen - sammen med.

Men en skal/skal ikke-ferie i Glasgow i sidste uge betød enden på forholdet. Lørdag skrev Boyson på Instagram, at de ikke længere var sammen.

'Det står os bare klart, at vi ønsker noget forskelligt. Hvem ved, hvad fremtiden bringer, men jeg ønsker hende alt det bedste'.

