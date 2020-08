Efter farens død: Siger stop

I dag er seks år siden at den populære skuespiller Robin Williams gik bort. I den forbindelse delte hans datter, Zelda Williams, i går en følelsesladet besked på sin Instagram-profil om, at hun i dag vil holde sig fra Instagram.

'I morgen er det fars dødsdag. Som altid vil jeg ikke være her,' skriver hun i sin Instagram-historie.

Hun forklarer, at det på almindelige dage, kan være svært for hende, at skulle modtage hele verdens sorg over faderen.

'Nogle dage kan det føles, som om jeg er et mindesmærke i vejkanten - et sted, ikke en person - hvor folk kan køre forbi og efterlade deres følelser,' skriver Zelda Williams videre.

'Det efterlader mig følelsesmæssigt begravet under en bunke af andres minder i stedet for mine egne,' skriver hun fortsat, men understreger samtidig, at hun er dybt berørt over den store fortsatte kærlighed til hendes far.

'I morgen er det simpelthen bare for meget,' skriver hun i sin Instagram-historie.

Hun slutter med at opfordre alle, som er i krise, til at række ud efter hjælp.

Robin Williams blev 63 år gammel. Han havde en succesfuld karriere bag sig, og er blandt meget andet kendt for roller i film som 'Dødes poeters klub' og 'Mrs. Doubtfire'.

