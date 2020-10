Efter fem år afslører de kæmpe nyhed

Efter et fem år langt forhold faldt den 44-årige amerikanske countrystjerne Blake Shelton endelig på knæ foran sin 51-årige kæreste, sangerinden Gwen Stefani, og spurgte, om hun ville giftes med ham. Og Gwen Stefani sagde straks ja.

Det afslører både Blake Shelton og Gwen Stefani på Instagram.

Tidligt tirsdag aften lagde Blake Shelton et billede ud på Instagram, hvor han inderligt kysser Gwen Stefani. Til billedet skriver han:

'Hej Gwen Stefani. Tak fordi du har reddet mit år 2020...Og resten af mit liv. Jeg elsker dig. Jeg hørte et ja!

Gwen Stefani lagde nøjagtigt det samme billede ud på sin Instagram og skrev:

'Blake Shelton. Yes please'.

Gwen Stefani fik på kun en time ca. en halv million likes fra sine følgere, der ønskede tillykke med forlovelsen.

Gwen og Blake er nu blevet forlovet. Foto: Foto: AP

Parret mødte hinanden som kolleger i det amerikanske tv-talent-show 'The Voice', hvor de begge var dommere. I 2015 blev det afsløret, at de var begyndt at date med hinanden. Men der skulle altså gå hele fem år, før Blake Shelton faldt på knæ.

Det kendte musikerpar har også lavet musik sammen, heriblandt duetten 'Nobody But You', der vandt en pris som bedste video under CMT Music Aaward tidligere i år.