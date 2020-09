Efter fødsel: Deler opsigtsvækkende mave-billede

Katy Perry tog ikke med til MTV Video Music Awards i år, men hun havde dog alligevel et meget flot look klar til sine følgere

Der blev ikke meget rød løber til den nybagte mor Katy Perry,

Da resten af toppen af musikbranchen i USA tog til dette års MTV Video Music Awards, blev sangeren i stedet hjemme og sendte sjove billeder til sine mange følgere på Instagram.

Katy Perry er gået all in på at være mor. Foto: Katy Perry/Stories

Her viste hun sin krop frem efter fødsel af sit første barn, Daisy Dove Bloom, som hun har fået med skuespilleren Orlando Bloom.

På billedet viser Katy sig frem i den flotte brystpumpe-bh og undertøj, der er lavet specielt til kvinder, der netop har været igennem i en fødsel.

Hun har da også tagget, hvem der har stået for både hår og make-up og giver hele æren til 'udmattelse'.

Til billedet havde hun tilføjet musik fra sit nyeste album 'Smile'. Fans kunne høre nummeret 'Not the end of the world', mens de så Katy lave sjov på det sociale medie Instagram.

Katy og Orlando er for nyligt blevet forældre. De annoncerede fødslen onsdag ved at dele et sort-hvid billede, hvor den lille hånd fra Daisy Dove kan ses.

'Vi flyder over med kærlighed efter en sikker og sund fødsel af vores datter', skrev parret til billedet.