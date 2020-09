Efter Grammy-pis: Superstjerne i karantæne

Kanye West mener, at afroamerikanere syltes i musikindustrien, og hans angreb, der startede med en Grammy i toiletkummen, har nu fået konsekvenser efter endnu et kontroversielt tweet

Kanye West fortsætter sin kontroversielle fremfærd på sociale medier, og det har nu givet ham 12 timers karantæne fra Twitter.

Det skriver Kanye West gennem skuespilleren Rick Fox, der har lagt følgende på det sociale medie:

'Min ven Kanye West vil have, I alle skal vide, at han er blevet fjernet fra Twitter i 12 timer'.

Kanye West, der ganske interessant har proklameret, at han ville stille op til præsidentvalget i USA, havnede for nylig i endnu en shitstorm, da han tog en af sine Grammy-statuetter, smed den i toilettet og pissede på den. Alt sammen for at understrege sine pointer om musikindustrien som moderne slavehandlere.

Kanye holder sig ikke tilbage. Foto: Kanye West/Twitter

Kanyes pointe er, at afrikanske-amerikanere ikke får deres retmæssige del af kagen, fordi de bliver misbrugt af firmaer, der er ejet af hvide mennesker.

Og her stoppede hans angreb ikke. Tværtimod tog han den til nye højder, da han offentliggjorde nummeret på Randall, der er redaktør hos Forbes.

'Hvis en af mine fans har lyst til at ringe til en højreekstremist... Dette er redaktøren hos Forbes', skrev han ledsaget af et screenshot med nummeret taget fra hans telefon.

Det skaffede ham 12 timer i den digitale skygge. Twitter oplyser til TMZ, at man fjernede opslaget, fordi det indeholdt private informationer, og at Kanye Wests konto siden har været blokeret. Karantænen er overstået nu, og verden kan spændt vente på hitmagerens næste træk.