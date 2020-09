Efter hån af Bush: 'Jeg mistede alt'

Whoopi Goldberg fortæller, at hun mistede muligheden for at tjene i fem år, efter hun hånede George W. Bush

I et ærligt interview forklarer den amerikanske skuespiller og komiker Whoopi Goldberg, at hun kom i store problemer, efter hun gjorde grin med daværende præsident i USA George W. Bush i 2004.

'Jeg mistede muligheden for at tjene penge. Jeg mistede alt, hvad jeg havde gang i, som jeg kunne tjene penge på, så jeg arbejdede ikke i fem år,' siger den 64-årige skuespiller.

I dag arbejder Goldberg på det amerikansk talkshow 'The View'. Et job hun er meget taknemmelig for.

'Jeg var meget, meget heldig, for jeg havde været i nogle problemer, fordi jeg havde pisset en politiker af og så mistede jeg alting,' siger hun, og hun var heller ikke et sekund i tvivl, da hun fik tilbudt jobbet.

'Jeg sagde 'ja', for jeg havde brugt alt, hvad jeg havde sparet op,' fortæller hun.

Jobbet kom på et tiltrængt tidspunkt for skuespilleren, som skulle forsørge sin familie.

'Du ved, når man tager sig af sin familie, så hviler alt på dig. Så jeg havde brugt alt, og hun gav mig et job, som har varet 10 år nu, og det er jeg meget taknemmelig for,' siger Whoopi Goldberg i interviewet.

Hun er blandt andet kendt for roller i 'Farven lilla', 'Halløj i klosteret' og 'Ghost'. For sin oprtræden i 'Ghost' vandt hun en Oscar for bedste kvindelige birolle.

Se interviewet med Whoopi Goldberg i Drew Barrymores 'The Art of the Interview' her: