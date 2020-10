Efter heftige anklager: Bløder seere

Den 18. sæson af Ellen DeGeneres' talkshow, 'Ellen', havde premiere i slutningen af september. Men det ellers så populære talkshow mister seere.

Det skriver flere udenlandske medier som Metro og Variety.

Ifølge en rapport, som Variety er i besiddelse af, er seertallene faldet med 37 procent sammenlignet med samme tid sidste år. Det betyder, at 'Ellen' har mistet over en tredjedel af sine seere.

Beskyldt for racisme og mobning: - Jeg er skuffet

Meget kunne tyde på, at det sker som følge af de alvorlige anklager, der har været mod arbejdsmiljøet på produktionen af talkshowet.

Følelsesladet undskyldning

Anklagerne lød blandt på, at medarbejdere på showet havde oplevet trusler, chikane og rascisme.

Det resulterede i, at værten, 62-årige Ellen DeGeneres, startede den nyeste sæson ud med at adressere anklagerne.

Nu taler hun

- Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil gerne sige, at jeg virkelig er ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt, sagde hun under sæsonpremieren og fortsatte:

- Jeg ved, at jeg er i en position, hvor jeg er priviligeret, har magt, og med det kommer et ansvar. Jeg tager ansvaret for, hvad der sker på mit program.

Hun fortalte også, at der var sket nødvendige ændringer på produktion.

Se hele Ellen DeGeneres undskyldning her: