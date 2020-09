Efter hemmeligt bryllup: Brækket tre steder

Hvedebrødsdagene blev hurtigt tunge for skuespilleren Nicey Nash og Jessica Bets, da Nicey midt under bryllupsrejsen brækkede foden.

Den 50-årige skuespiller har delt på Instagram, at hendes fod er brækket.

Til opslaget skriver hun: 'Brækket. Jeg græd som en baby. Bed for mig. Her er min brækkede fod. Brækket ikke kun et, ikke to, men tre steder'.

I en kommentar under opslaget forklarer Nicey Nash, at hun brækkede foden, da hun faldt og fik forvredet foden.

Det er kun tre uger siden, at Nicey Nash giftede sig med sangeren Jessica Bets ved et surprise-bryllup, hvor hun også afslørede, at hun var til kvinder.

- Mit bryllup har intet med køn at gøre, det handler om hendes sjæl, udtalte Nicey Nash til People. Inden forholdet med Jessica har hun været gift med Jay Tucker, som hun skiltes fra i marts.

Ifølge Nicey har det ikke handlet om, at hun skulle stå frem som homoseksuel.

Det har i stedet været sådan, at hun har valgt den person, som hun elsker, og nu er hun sammen med hende.

- Jeg elsker, hvem jeg elsker. Jeg har været gift tidligere og elsket dem. I dag elsker jeg denne her person. Jeg gør det her på min egen måde.