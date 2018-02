Efter Hollywood-stjernens voldsomme styrt: Nu taler stuntmanden

Mandag delte Uma Thurman et opslag på sin Instagram, hvor hun fortæller om, hvordan hun under optagelserne til Kill Bill i 2003 blev overtalt til at lave sit eget stunt i en 'dødskasse' af en bil. Et stunt der endte med, at den højtprofilerede skuepiller kørte ind i et træ og pådrog sig varige men til nakke og knæ - og et ødelagt venskab med instruktøren, Quentin Tarantino.

Med opslaget delte hun også videoen af episoden, som du kan se herover.

Nu har en af stuntmændene på settet fra optagelserne af filmen brudt tavsheden fra filmholdet. Keith Adams, en stuntkoordinator, fortæller til Hollywood Reporter, at hele afdelingen ikke var på arbejde den dag, hvor Tarantino ifølge Thurman pressede hende ud i det farlige stunt.

- Hele stunt-afdelingen var på standby, og ikke én af os blev kaldt hen på filmsettet. På intet tidspunkt blev jeg fortalt eller spurgt til råds omkring optagelserne af Uma Thurmans kørsel af en bil den dag, fortæller Keith Adams til Hollywood Reporter.

- Var jeg blevet spurgt til råds, fortsætter han, så havde jeg insisteret på, at en professionel stuntmand skulle køre bilen - men også sikret mig, at selve bilen var sikker til stuntet.

Til Deadline fortalte Tarantino, at ingen på filmholdet anså Uma Thurmans kørsel som et stunt.