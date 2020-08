Efter hospitalsbesøg: - Jeg er helt knust

En ferie i Tyrkiet endte med to brækkede fødder for glamourmodellen Katie Price, som nu har fået yderligere dårlig melding efter en konsultation hos sin læge.

Katie Price delte i går et klip i sin Instagram-historie, hvor hun nervøst fortalte, at hun var på vej til en scanning hos sin læge.

- Jeg er virkelig bange. Jeg vil ikke have, det skal gøre ondt, sagde den britiske model med rystende stemme på sin Instagram-profil.

Efter sin konsultation delte modellen en kort tekst, hvor hun fortalte, at hun havde fået en meget dårlig melding i forbindelse med lægebesøget.

- Jeg er helt knust og ødelagt, skrev hun på sin Instagram-profil i går.

Siden den korte besked har der været fuldkommen stilhed på modellens Instagram-profil.

Katie Price har netop fået en buket blomster efter sit uheld på en ferie i Tyrkiet. Hun ser ud, som om hun er i store smerter med begge ben lagt i gips. Foto: Ritzau Scanpix.

Den 42-årige model kommer højst sandsynligt ikke til at gå i tre til seks måneder. Efter hendes udmelding på Instagram i går, tyder meget på, at vejen til fuld bedring er blevet yderligere besværliggjort.

Brækkede begge fødder i forlystelsespark

Under en ferie i Tyrkiet i sidste uge brækkede den britiske model begge hæle. Det skete da hun under et besøg i en forlystelsespark skulle springe ned fra en væg. Den 42-årige model landede for hårdt på jorden og endte med at komme slemt til skade.

Katie Price bekræftede selv ulykken på sin Instagram-profil i sidste uge