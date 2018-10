Efter klammeri til dansk koncert: Amerikansk rapper smidt af SAS-fly efter 'truende' opførsel

Ved du noget om rapperens Desiigners besøg i Danmark? Tip os på 1224@eb.dk.

Den amerikanske rapper Desiigner havde et kort, men begivenhedsrigt besøg i Danmark.

Den 21-årige med det borgerlige navn Sidney Royel Selby III gav mandag 1. oktober koncert på Train i Aarhus, som endte med et eller flere fysiske sammenstød med publikum.

Det oplyser kilder til Ekstra Bladet, og det bekræftes af direktør på Train, Carsten V. Nielsen.

Han var ikke selv til stede under koncerten, men forklarer i en mail til Ekstra Bladet, at han har fået oplyst af sine medarbejdere, at der 'opstod en konfrontation mellem scenen og en/flere blandt publikum'.

Medarbejderne var ifølge Carsten V. Nielsen ikke klar over, hvad der lå til grund for episoden, eller om det var Desiigner selv eller hans dj, der var involveret i konfrontationen.

'Vores sikkerhedspersonale greb ind og fik parterne skilt ad. De involverede publikum blev fulgt ud af salen - og koncerten blev afsluttet kort efter', skriver han endvidere.

Kvindelig rapper arresteret: Beordrede angreb på søstre i stripklub

Den Brooklyn-fødte Desiigner slog igennem med debutsinglen 'Panda' i 2016, som nåede helt til tops af den legendariske Billboard Hot 100-hitliste.

'I kan sutte min røv'

Da Desiigner forlod Train var hans humør tilsyneladende ikke blevet bedre - i hvert fald endte han med at blive smidt af et fly i Aarhus Lufthavn. Det forklarer han i en såkaldt story på det sociale medie Instagram.

- Flyselskaber må ikke røre dig, de må ikke lægge hånd på dig. Fuck SK Airlines. De smed mig af mit fly, fordi en bitch rørte mig. Også kendt som SAS - I kan sutte min røv, siger han ophidset om en episode, der angiveligt har involveret en kvindelig ansat.

Ifølge ham har selskabet bandlyst ham i et år.

- Fordi hun lagde hånd på mig, rejste jeg mig op og flippede helt ud på hende, siger han og tilføjer, at han mener, at episoden kan have med hans race at gøre.

Hos SAS vil man ikke direkte kommentere, om der er har været et sammenstød med den unge rapper i Aarhus Lufthavn.

- Vi kan ikke bekræfte, hvem passagerne er, men vi kan bekræfte, at der har været en episode i aftes (mandag 1. oktober, red.) med personer, som opførte sig truende overfor vores personale i forbindelse med en flyvning. Sikkerhed er vores førsteprioritet, og vi accepterer ikke, at vores passagerers eller personales sikkerhed er truet, fortæller pressechef i SAS, Mariam Skovfoged, til Ekstra Bladet.

Desiigner vandt prisen for Top Rap Song og Top Streaming Song ved Billboard Music Awards i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

DR-værter smed rapper ud: - Du er så uforskammet

Desiigner gav koncert i Stockholm tirsdag aften, hvorefter han fortsætter sin turné i Tyskland.

Ekstra Bladet har kontaktet Desiigner, men han har endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.