Efter Luke Perrys død: Datter revser løs

Sophie Perry, datter af for nylig afdøde Luke Perry, der spillede Dyland McKay i 'Beverly Hills 90210', revser sine følgere på Instagram.

'Ja, jeg er såret og ked af det og græder og er ude af mig selv, efter det, der skete, med min far'.

’Men jeg kommer ikke til at sidde på mit værelse og græde dag ind og dag ud, indtil internettet afgør, hvornår det bliver passende for mig at gøre noget andet’.

'Og hvis I kendte min far, ville I også vide, at han ikke ville have, at jeg skulle gøre det. Så det skal I heller ikke', skriver hun.

Udtalelsen er forment et svar på de kritiske kommentarer til hendes forrige udmelding på det sociale medie.

Her udtrykte hendes følgere sig i skarpe vendinger, fordi hun hyldede sin mor i anledningen af kvindernes internationale kampdag.

'Hun lader ikke til at have været særlig tæt med sin far. Jeg er enig i at vi, Lukes fans, er mere triste end nogle af medlemmer i hans familie', skriver en.

'Denne tid handler om din far', skriver en anden.

Luke Perry arbejdede på tv-serien 'Rivendale' op til sin død i Los Angeles, hvor han også boede.

Skuespilleren, der kun blev 52, blev ramt af en hjerneblødning, hvorefter han gik bort få dage senere.