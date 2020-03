Efter massiv kritik: Jeg undrede mig også

Der er gået snart et år, siden fans i hobetal sad målløse tilbage efter det sidste afsnit af 'Game of Thrones' og tænkte: 'Det skete bare ikke, det her'.

Otte år efter det første afsnit ramte skærmen, fik verdens mest populære tv-serie kritik for at forcere den sidste sæson, ligesom der var mange spørgsmålstegn ladt tilbage. For at nævne et par stykker:

- Hvor fløj Drogon hen med Daenerys' lig

- Hvorfor slap Jon Snow så billigt, og eksisterer et Nights Watch overhovedet stadig

Og nu indrømmer Emilia Clarke, der spillede rollen som Daenerys Targaryen, da også, at hun blev en smule misfornøjet, da hun læste, hvordan det hele skulle slutte.

I et interview med The Times fortæller skuespillerinden, at hun fik medlidenhed med sin egen karakter og undrede sig gevaldigt over Jon Snows afslutning.

- Ja, jeg var irriteret over, at Jon Snow ikke skulle stå til regnskab for noget. Altså, han slap vitterlig afsted med mord, siger hun.

En lille brik

Afslutningen på serien fik kritik for at være for forceret, og her stemmer hun også i.

- Vi kunne godt have spundet det ud over længere tid, indrømmer Emilia Clarke.

Hun beskriver sig selv som 'en lille brik i en meget, meget, meget stor maskine', hvilket dog er en underdrivelse. Hun afslører, at hun fik den tophemmelige afslutning at vide i god tid inden optagelserne, og da den sidste scene var i kassen, blev hun ramt af en mærkelig følelse.

- Da showet sluttede, var det ligesom at komme ud af en bunker. Alt føltes virkelig mærkeligt, siger hun og nævner, at det måske hænger sammen med den reaktion, folk endte med at få på afslutningen.

- Jeg ved, hvordan jeg selv følte, da jeg læste det, og jeg forsøgte på hver side ikke at tænke på, hvad andre ville sige, men jeg tænkte hele tiden på, hvad fansene mon ville tænke – for vi gjorde det for dem, og det var dem, der gjorde os succesfulde, siger hun.

1,6 millioner mennesker skrev under på en erklæring, der krævede en ny slutning på 'Game of Thrones', hvilket blev afvist af såvel HBO som seriens forfatter.