Efter mors afsløring: - Det var en katastrofe

Emma Roberts forsøgte at holde sin graviditet hemmelig, men så afslørende hendes mor det for 14 millioner mennesker

Emma Roberts viser stolt sin gravide mave frem til seerne af det amerikanske talkshow 'Jimmy Kimmel Live!'.

- Du skinner, siger værten Jimmy Kimmel til 'American Horror Story'-skuespillerinden.

Men selvom det er glad Emma Roberts, som deltager i interviewet over Zoom, så har hendes graviditet ikke være helt problemfri.

- Jeg gik stille med dørene omkring min graviditet. Men uheldigvis har min mor Instagram, fortæller Roberts og tilføjer:

- Mødre og Instagram er en dårlig kombination.

Det mener Emma Roberts, det er, fordi hendes mor ved en fejl afslørede hendes graviditet for Roberts mere end 14 millioner Instagram-følgere.

- Min mor ejer ikke en computer, og indtil for tre år siden havde hun en klaptelefon, forklarer den 29-årige skuespillerinde.

- Så til mors dag gav jeg hende en iPhone. Det er det dummeste, jeg har gjort.

Bekræfter stor nyhed

Den nye iPhone betød nemlig, at Roberts' mor kom på Instagram, og her bekræftede hun datterens graviditet i et kommentarspor, før Emma og kæresten, Garett Hedlund, selv havde delt den glade nyhed.

- Det var en katastrofe, og jeg fandt ud af det, mens jeg sad på et fly, så jeg kunne ikke komme efter hende.

- Da jeg sagde til hende, at hun havde afsløret min graviditet, sagde hun: 'Emma, du har selv offentliggjort det,' siger skuespillerinden og fortsætter:

- 'Nej, jeg har ikke, det var et tabloidmedie,' svarede jeg hende. Så sagde hun: 'Nå, det var ikke tydeligt.'

Emma Roberts fortæller videre, at hun efterfølgende blokerede sin mor på Instagram, fordi de blev uvenner.

- Det har været en Instagram-krig med min mor, som jeg aldrig så komme. Det er en god historie at fortælle babyen, siger skuespillerinden, som nu har fjernet sin mors blokering igen.

Se hele interviewet med Emma Roberts her: