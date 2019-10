Efter optagelser: Skuespiller indlagt

'The Walking Dead' har udviklet sig til at blive én af tidens mest populære serier verden over, og succesen betyder, at man efterhånden er nået til den 10. sæson.

Den vante, faste gruppe helte har gang i en drabelig konflikt med 'The Whisperers', der anonymiseret bevæger sig rundt iført zombiemasker.

Og de varme masker skabte i kombination med varme læderfrakker en ubehagelig situation for Ryan Hurst, der spiller rollen som Beta.

- Åh Gud, jeg havnede på hospitalet en enkelt gang i år grundet hedeslag, siger Ryan Hurst i et interview med Entertainment Weekly.

- Jeg er iført en læderfrakke med to lag tøj under den i Georgia midt om sommeren. Det er ikke for sjov, fortsætter han.

Ryan Hurst, der også er kendt fra serier som 'Son's of Anarchy', understreger dog, at han er vild med de uhyggelige masker, som 'The Whisperers' er iført.

Og selv om der på mærkværdig vis ikke bliver spurgt mere ind til indlæggelsen i interviewet, så hinter han, at fansene måske kan se frem til at se ham uden masken i løbet af den nye sæson, der blot er to afsnit gammel.

Han har tidligere fortalt, at varmt lædertøj i alt for mange graders varme efterhånden er blevet hans lod i livet.

- Det virker til, at hvert job, jeg laver over længere tid, ifører mig 10 lag læder i 43 graders varme. Jeg aner ikke, hvorfor universet har gjort det til min vej, men jeg har nogenlunde accepteret det efterhånden. Det er sådan her: 'Ja, du kommer til at være med i en masse hitserier, men du kommer til at svede som et svin'.