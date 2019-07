Efter pludseligt dødsfald: Nu hyldes Luke Perry

En helt bestemt skuespiller er hyret til serien 'Riverdale' for at ære 'Beverly Hills 90210'-stjernen Luke Perrys minde

Producerne bag den amerikanske serie 'Riverdale' har hyret en ganske særlig skuespiller for at hylde Luke Perry, som døde pludseligt i marts.

Luke Perry spillede med i serien fra 2017 til sin død, og det er hans veninde gennem livet Shannen Doherty, som skal være med i serien for at ære hans minde.

De spillede som bekendt sammen i den populære ungdomsserie 'Beverly Hills 90210', hvor Luke Perry blev kendt for sin rolle som rigmandssønnen Dylan McKay, og Shannen Doherty for sin rolle som Brenda Walsh.

Luke Perry begravet i stilhed

'Jeg er meget beæret over at hylde Luke i 'Riverdale'. Den omsorg, som showet viser for at ære hans minde, er smuk. Han er savnet. I dag. I morgen. For evigt', skriver Shannen Doherty på sin Instagram-profil, hvor hun deler to billeder af hende sammen med sin ven og kollega Luke Perry.

Et afsnit til ære for ham

48-årige Shannen Doherty gæster premiereafsnittet på sæson fire af Netflix-serien, skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

Efter Luke Perrys død: Datter revser løs

Afsnittet kommer til at hedde 'Chapter Fifty-Eight: In Memoriam'. Det timelange afsnit vil vise Luke Perrys 'varige arv og uudslettelige aftryk, hans karakter, Fred Andrews, havde på 'Riverdale'', står der i en pressemeddelelse.

De to venner spillede par - ad flere omgange - i den populære serie 'Beverly Hills 90210'. Foto: Rue Des Archives

Første afsnit af serien er altså dedikeret til at få sagt farvel til Luke Perry.

'Meget følsomt'

Detaljerne om Shannen Dohertys rolle er stadig hemmelige.

Men manuskriptforfatteren bag serien Roberto Aguirre-Sacasa har beskrevet det som 'meget følsomt', skriver blandt andet Variety.

Luke Perrys forlovede bryder tavsheden

At Shannen Doherty på et tidspunkt skulle få en rolle i serien, har været Luke Perrys ønske siden 'Riverdales' første sæson.

Luke Perry, der står bagerst i den blå skjorte med de andre 'Beverly Hills 90210'-stjerner, spillede med i serien fra 1990 til 2000. Foto: Moviestore Collection/REX

Luke Perry døde i en alder af 52 år af et slagtilfælde. Han efterlod sig to børn og en kæreste

Han blev indlagt på et hospital, hvor lægerne i flere dage forgæves kæmpede for at redde hans liv. Han døde 4. marts klokken 12.44 efter fem dages indlæggelse.

Shannen Doherty har selv kæmpet med helbreddet. Hun blev ramt af brystkræft i 2015.