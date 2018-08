Efter seks år med to aflyste bryllupper: Nu slår kendispar op igen

De amerikanske wrestlere og realitystjerner Nikki Bella og John Cenas forhold har været spækket med drama. Nu har de to kendisser valgt at gå fra hinanden endnu en gang

34-årige Nikki Bella og 41-årige John Cenas forhold har været præget af kaos de seneste seks år.

Først blev de forlovet, men derefter brød de forlovelsen tre uger inden brylluppet i maj 2018. Derefter fandt de sammen igen i juni 2018 og blev forlovet igen, men her gik det også galt.

Søndag annoncerede Nikki Bella i realityserien 'Total Bellas', at det andet bryllup også blev afblæst.

Det betyder nu, at parret er helt færdige med hinanden. Det fortæller Nikki Bella til det amerikanske medie People.

- Efter jeg brød vores forlovelse, arbejdede vi på at få vores forhold tilbage til, hvor det var før, for at prøve at komme videre med vores bryllup. Efter meget tid og sjælesøgning alene og sammen, har vi dog valgt at slå op.

- Jeg har haft et seks år langt forhold med en skøn og kærlig mand. Jeg har den dybeste respekt for John, men jeg ved, hvad der er bedst for mig, siger hun.

Nikki Bella ved et arrangement i 2016. Foto: Diego Corredor/MediaPunch

Efter Nikki Bellas udtalelser har John Cena kommenteret bruddet kortvarigt på sin Twitter-profil.

'Hvis du kan lære noget af dine oplevelser, enten godt eller dårligt, vil du fortryde det meget lidt eller slet ikke', skriver Cena noget kryptisk på sin Twitter-profil.

If you can learn something from your experiences, good and bad, you will live with little to no regret. — John Cena (@JohnCena) 30. juli 2018

Ville stifte familie, men...

Tidligere i år brød Nikki Bella og John Cena også med hinanden, men det var blot i en meget kort periode. Grunden til bruddet dengang var, at Bella i høj grad ønskede at stifte familie med Cena.

Efter kort tid besluttede den mandlige wrestler, at han gerne ville være far alligevel, og de fandt derfor sammen igen.

Selvom konflikten blev løst, var det ikke med til at redde forholdet mellem de to, som nu ser endegyldigt ud til at være slut.

John Cena udgav en cd i 2005. Foto: AP

Tidligere i juli lå det lidt i kortene, at der igen var problemer for parret. Bella fortalte i 'Total Bellas', at Cena og hende var kommet længere væk fra hinanden i bryllupsforberelserne.

Nikki Bella og John Cena har været en fast del af realityserien 'Total Bellas'. Serien handler om Nikki Bella og tvillingesøsteren Brie Bellas forhold til wrestlerne John Cena og Daniel Bryan.

Også skuespillere

Det turbulente par har begge vundet flere store titler inden for wrestling. Bella har blandt andet vundet WWE Divas Championship to gange, mens Cena indtil videre er blevet verdensmester 16 gange (13 gange WWE Champion og tre gange WWE's Heavyweight Champion).

Nikki Bella og John Cena har også ageret skuespillere i enkelte film, hvor Cena har den mest prominente filmkarriere. Han har spillet med i blandt andet 'Legendary' fra 2010 og 'The Reunion' fra 2011.

Derudover udgav Cena rapalbummet 'You can't see me' i 2005, som endte på en 15. plads på den amerikanske Billboard 200-liste.

