Efter sexskandale: Verdenstjerne dropper single

Lady Gaga vil have fjernet hittet 'Do What U Want (With My Body)' fra 2013

Du skal se at få købt et fysisk eksemplar af sangen 'Do What U Want (With My Body)' af Lady Gaga og R. Kelly, for popprinsessen vil have fjernet sangen fra diverse musikstreamingtjenester.

Beslutningen sker efter, at R&B-sangeren R. Kelly er blevet beskyldt for at have seksuelt krænket flere kvinder.

Det skriver flere internationale medier om torsdag, heriblandt EW.com.

Lady Gaga vil ikke have noget at gøre med R. Kelly. Foto: Jordan Strauss

For nyligt blev serien 'Surviving R. Kelly' vist på amerikansk tv, hvor flere kvinder stod frem med deres historier om, hvordan sangeren havde begået seksuelle overgreb.

Se også: R. Kelly sigtet for børneporno - igen

Det fik Lady Gaga til skrive et Twitter-opslag, hvor hun delte sine tanker:

'Jeg står 100 procent bag disse kvinder. Tro på dem. Jeg ved, at de lider, og jeg synes, at deres stemmer skal høres og tages alvorligt', skriver hun.

Lady Gaga blev selv udsat for en voldtægt som teenager, og den forfærdelige oplevelse påvirker hende stadig. Hun fortryder derfor nu, at sangens tekst har mange seksuelle hentydninger.

'Jeg er selv et offer. Jeg lavede sangen, da jeg befandt mig en svær og mørk periode og min intention var at provokere, da jeg stadig var sur og frustreret. Jeg var ikke kommet mig over mit traume', fortsætter hun.

Se også: Vidne: Kelly dyrkede trekantsex

Nu lover popstjernen at få fjernet sangen fra diverse musikstreamingtjenester, så hun kan fokusere på, at hjælpe kvinder som har været udsat for overgreb.

R. Kelly har angiveligt seksuelt krænket flere kvinder. Foto. Brian Kersey

Det er ikke første gang, at R. Kelly har været i massiv modvind. R&B-sangeren blev i 2008 anklaget for 14 tilfælde af børnepornografi, efter han var blevet beskyldt for at optage en sexvideo med en 14-årig pige.

Se også: Medie: Verdensstjerne beskyldt for at holde teenagepiger fanget i 'kult'