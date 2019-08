Efter sexskandaler: Afslører ny passion

Melanie Brown har haft et voldsomt år, men hun har fundet ud af, hvordan hun kan slappe af og komme ovenpå

Normalt er vasketøjet en sur og trist pligt, der kan starte et skænderi eller to, når det diskuteres, hvis tur det er.

Men sådan er det ikke for Spice Girls-sangerinden Melanie Brown, eller bare Mel B.

Hun har haft et voldsomt seneste år, hvor hun har talt ud om alt fra trekantsex til stoffer, og det forliste ægteskab med Stephen Belafonte, der endte i en af nyere tids værste offentlige mudderkastninger.

Men det er netop det førnævnte vasketøj, der har været med til at få hende tilbage på ret køl. Det afslører Mel B. i podcasten Outspoken Beauty.

- Jeg kan lide at klare vasketøjet, det er min nye passion. Jeg elsker det og finder det meget beroligende, siger 44-årige Mel B., der er mor til tre.

- Jeg får ikke ansigtsbehandlinger. Jeg er ikke en af de der piger, der kan ligge stille i en halv time og blive forkælet, jeg ville blive sindssyg. Jeg har bedre ting at lave. Som at hente mine børn, gøre teen klar og sikre, at de laver deres lektier, siger Mel B.

Melanie Brown da hun i 90'erne slog igennem med Spice Girls. Siden har hun blandt andet været dommer i 'X Factor'. Foto: AP

Mistede alt

Sangerinden udgav sidste år sin selvbiografi 'Brutally Honest', hvor hun lagde kortene på bordet og delte detaljer fra et langt liv i overhalingsbanen. Blandt andet fortalte hun, at hun igennem sin karriere har tjent kassen - og mistet det hele igen.

- I de sidste 20 år eller deromkring har jeg tjent mere end 80 millioner pund (knap 700 millioner kroner, red.).

- Da jeg mødte min anden mand (Stephen, red.) havde jeg et hus, en taglejlighed i Los Angeles og en god karriere. Da jeg forlod ham, tog jeg derfra med 936 dollars (6150 kroner, red.) i banken, skriver Mel B. i selvbiografien, hvor hun også fortæller, at hun var afhængig af kokain og deltog i trekantsex.

- Jeg var en sørgelig, patetisk person. Jeg var ude af kontrol, skriver hun selv i bogen.

